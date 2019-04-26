趕絕公園大媽高歌﻿擬修例﻿﻿ 「其他人」投訴噪音可檢控﻿

大媽霸佔公園表演，聲浪震耳欲聾，屯門公園是重災區之一，連附近民居亦深受滋擾。民政事務局建議修訂《遊樂場地規例》，不再需要公園內有人現身指證，任何人作出投訴，便可檢控大媽以揚聲器及樂器製造噪音，以加強打擊大媽在公園內表演，有關修訂議案下周一在立法會討論。



民政事務局向立法會提交文件，指過去多個康文署轄下的公眾休憩場地，有團體使用揚聲器及樂器唱歌，造成噪音滋擾附近居民。根據現行規例第二十五條「音樂及唱歌」訂明，在公園內唱歌或湊樂器而滋擾到人，罰款二千元及監禁十四天。不過，條例只保障公園內的使用者，即使康文署職員證實有人受影響，如果欠缺在場人士指證，不能檢控，令執法困難。



為此，政府提出修例，將規例內的「任何其他使用遊樂場地的人」改成「其他人」，令公園附近居民及康文署職員等人士都可成為控方證人，以更有效規管場內噪音。



跟屯門公園大媽周旋十六年的屯門區議員歐志遠，對政府修例表示歡迎，他卻擔心「你有張良計，我有過牆梯」：「呢個世界只要有錢有利益就會有人扭盡六壬去做，要真正杜絕公園各種污煙障氣並非咁樂觀。」



投訴者毋須出庭作供



歐志遠說：「以往如果民居要投訴必須身處公園現場，面對眾多阿伯唔停粗口指罵，向康文署職員指證，之後仲要出庭作供，一般街坊很難做到，如果改例任何人只打個電話，職員到場發現屬實就可以執法，職員自己都可做證人。」



歐志遠曾多次拍攝大媽收錢表演，挺身作證，冒着被街坊阿伯辱罵的風險，結果並不理想，「我成功令一名表演者入罪，法庭只係罰咗一千二百，佢一場表演就有幾千蚊收入！」



他舉另一個例子：「一四年土瓜灣海心公園曾訂立內部公園守則，規定夜晚入場唔准用揚聲器，結果你有張良計，我有過牆梯，表演團將揚聲器放喺公園外面，再拉線入公園唱歌，反而對附近居民影響仲大。」



區議員憂大媽見招拆招



他認為，問題癥結是疑有社團在背後組織大媽在公園表演，賺取厚利。他曾向警方及康文署建議執行《行乞條例》，因為只要拍攝到有人給錢再有人收錢，有證人作證，便可入罪，警方和康文署卻互相卸責，他呼籲政府決心治理公園商業演唱行為，成立包括警方、康文署、入境處部門小組，以簡易治罪例起訴。



區志遠成立「反公園嘈音大聯盟」，調查屯門公園內的大媽表演，發現九成表演者非香港居民，她們每天從深圳來港，儼如上班，背後有勢力社團操控。區更向警方反映，表演者涉色情交易，警方調查後回覆證據不足。



