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﻿美股中段跌111點

2019-04-26 列印
　　美國周四股市下跌，杜指中段報二六四八五點，跌一百一十一點；納指則報八一三二點，升三十點。滙控美國預託證券價格見六十七點○三港元，升零點一三港元；騰訊則見三百八十二港元，跌零點八港元。紐約期金報每盎司一千二百八十美元，升零點六美元；紐約期油則報每桶六十五點七七美元，跌零點一二美元。
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