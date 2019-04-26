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紋身漢發酒癲大鬧食肆被捕

2019-04-26 列印
■多名警員將醉漢制服送院。
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　　醉漢大鬧食肆被捕！二十五歲姓陳紋身漢，昨凌晨二時許，疑酒後失常，先在油麻地上海街與閩街交界街頭，被人發現他疑發酒癲大吵大鬧後，繼而衝入一間店舖大肆搗亂，職員見狀報警。警員趕至，醉漢拒絕合作，且情緒激動及手舞足蹈，警員最後合力將他制服，再鎖上手銬送院。店舖事後表示不予追究，警方遂將案件列作「發現精神有問題人士」處理。

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