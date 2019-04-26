保育粵語呼聲高 學者促納正規課程

粵語是絕大部份港人的母語，近年隨「普教中」等議題發酵，港人對推廣粵語文化的關注度有所提升。有學界組織早前宣佈將舉辦「粵音朗讀測試」，百多個名額瞬間被搶清光，反應熱烈；本月底亦有學者發佈花數年時間編撰的最新版「粵語語料庫」，助非母語學習者了解粵語詞彙及運用。有學者認為，愈來愈多人重視粵語，惟本港中小學課程均沒有教授粵語拼音，學生難掌握粵語的語音變化，冀教育局將其納入正規課程。



有見香港缺乏具規模的粵語水平測試，香港語言學學會月初宣佈，六月將首次舉辦「粵音朗讀測試」，為參加者提供粵語水平認證。有份推動測試的香港城市大學翻譯及語言學系副教授藺蓀指，學會早於三年前已開始為測試作準備，先後開會逾五十次，期望舉辦一個規範化的粵語測試，「漢語有HSK（漢語水平考試），英文也有TOEFL和IELTS，現在朗讀試是第一步，希望認受性會逐步提高。」



「粵音朗讀測試」爆滿



測試名額原訂一百個，但首日接受報名已額滿，學會加開五十個名額，亦隨即爆滿。身兼香港中文大學粵語研究中心主任的中大中國語言及文學系副教授郭必之直言，近年社會對粵語的關注度明顯增強。他分析，港人近年意識到保育粵語的重要性：「過去（粵語）有小小被打壓，開始有些危機意識。」



中大中國語言及文學系系主任鄧思穎亦同意，社會愈趨關注推廣粵語，近年不少本地設計的商品、廣告等，亦刻意加入粵語元素，如將粵語拼音融入美術設計。郭必之補充，近年亦有較多以粵語為題材的資訊性電視節目。



是次「粵音朗讀測試」分三部份，分別要求考生朗讀單字、多音節詞彙和篇章，以考核其粵語朗讀流暢度、口音純度和準確度。一般人或認為朗讀時沒有「懶音」方為字正腔圓，惟香港理工大學專業進修學院首席講師張群顯指，測試亦會接納一些社會廣泛應用的「懶音」，如將「你」讀作「里」，「語言學的概念並沒有『懶音』，因為語音會不斷變化，當中部份認受性較高，部份較低。」



張舉例指，年輕一輩習慣將「所以」的「以」、「宿舍」的「舍」讀作第五聲，惟老一輩則習慣讀第三聲，測試中兩者均可接受。藺蓀亦觀察到，年輕一輩較常「文白二讀」，如將「沉重」的「重」讀作「cung5」、「斷斷續續」的「斷」讀成「tyun5」，亦是語音變化的例子。



張及藺均認為，語音變化是正常現象，惟現時中小學的中文課程均沒有涵蓋粵語拼音的部份，即使學生懂得說粵語，亦甚少理解背後的語音變化，甚至遇上不懂讀的字詞時，翻查字典亦未必能找到答案。二人認為，若學生掌握粵語拼音技巧，學習粵語時則事半功倍，建議教育局在正規課程加入粵語拼音知識。



「語料庫」助老外習粵



除通過舉辦「粵音朗讀測試」普及粵語知識，亦有學者及民間組織以不同方式推廣粵語文化。香港語言學學會會長、香港教育大學語言學及現代語言系副教授錢志安自一一年起，開始編撰「香港二十世紀中期粵語語料庫」，助非母語者及語言學研究者了解粵語。



第一版語料庫一二年發表，本月底則公佈第二版，收集了約六十套粵語長片對白，達七十七萬字。錢表示，新版語料庫更設有影片功能，用家搜尋字句後，能觀看相關粵語長片選段。



民間組織「程尋香港」去年舉辦了兩節免費粵語班，推廣粵語。組織聯合創辦人溫佐治去年在班中教授粵語的歷史、聲韻調基礎、俗語等內容，吸引近百人報讀。他表示，粵語已被列入香港非物質文化遺產清單，近年本港保育文化盛行，令更多人對粵語產生好奇。



他又認為，「粵音朗讀測試」屬學界自發活動，成效難及教育局將粵語拼音加入正規課程。



