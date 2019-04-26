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抵港菲傭機場可驗麻疹

2019-04-26 列印
　　衞生署公佈在香港國際機場進行的防控麻疹策略最新安排，於驗血測試站的指定日子和時段，為來港或回港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供麻疹血清測試，目標合共為約二百名傭工進行測試，並會為對麻疹抗體非呈陽性的參加者接種麻疹疫苗。中心將於由菲律賓抵港航班閘口派發單張，營運相關航班的航空公司已獲知有關安排。

　　衞生署會繼續於本月三十日、五月二及七日，上午九時至下午一時，每日為約二百名於一九六七年或以後出生的機場員工提供麻疹血清測試服務，驗血測試站將於五月七日後會關閉。另外，衛生署由本月二十九日至五月十七日，為合資格機場員工接種麻疹疫苗，接種站每日接種麻疹疫苗數額上調至六百劑。

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