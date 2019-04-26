﻿日本掀「年號經濟」﻿ ﻿港哈日族趁機朝聖﻿

日本下周從平成走向令和年代，商家趁機推出多項特色商品或活動作紀念，谷起「年號經濟」。慶典氛圍下，本港有遊學機構趁機加插「天皇元素」，帶學生跟着新年號的典故《萬葉集》遊覽景點，讓港日學生分享改朝換代的看法。除了遊學團，亦有熱愛日本文化的港人召集同好，在天皇交棒期間赴日「朝聖」。



日皇明仁本月三十日退位，皇太子德仁五月一日登基。日本政府本月初宣佈新年號定為令和，年號更替，意味為期三十一年的平成年代即將畫上句號，當地浸沉在「感謝平成、歡迎令和」的氣氛，有本港遊學機構在赴日行程滲入相關元素，湊湊「年號經濟」的熱鬧。



新年號令和出自日本典籍《萬葉集》，愛達旅遊遊學部經理潘家華指，該詩集描繪了許多景點，當中包括九州福岡縣太宰府市、大阪南側的和歌山縣，故順道安排前往九州或大阪的遊學團，跟隨典籍的足迹遊覽。



潘家華續說，部份遊學團涵蓋學校探訪行程，更換年號為學生帶來交流的話題，如港生可問及改朝換代對日本學生的影響、對日皇的印象等，以往他們的交流話題多數只跟港日兩地文化、課堂或日常生活有關，惟近期的熱門話題令雙方的討論更深入。



除了讓學生通過傾談了解日本皇室，潘家華亦安排導遊講解相關歷史，帶學生購買「最後的平成」手信，如印有該年號的包點、記事本、日曆或月曆等，師生對整個行程反應正面，指今次交流活動讓其得以見證歷史更替。



遊學團參考《萬葉集》選景點



旅遊達人項明生原本受旅行社邀請下周率團往東京五天，見證歷史時刻。該團原定見證首次天皇禪位，以及太子登基儀式，還參觀日本皇室專門用以接待外賓的赤坂離宮，團費索價每位約二萬元，項明生形容反應熱烈。可惜其後得知赤坂離宮將於天皇登基期間關閉，禪位和登基儀式亦不會對公眾開放，該團被逼取消。



雖然旅行團告吹，項明生直言，身邊不少熱愛日本文化的港人朋友都有意相約在月底到日本。他建議，港人仍可從一些景點回顧平成年間的歷史文化變遷。他舉例，位於六本木的21_21 DESIGN SIGHT美術館，由日本著名建築師安藤忠雄在平成年間設計，他將禪學和簡約主義融入建築，創造了日本現代的建築風格。



除了參觀景點認識歷史，購買相關主題產品亦是重要一環，日皇交棒期間，當地推出不少限定商品。在社交平台經營「Sorry囉！我剩係識去東京！」專頁的KOL久城表示，自日本官方宣佈新年號後，當地的可樂、清酒、醬油等大小廠商紛紛推出年號相關的主題商品，賞味期限印為「平成31年4月30日」的薯片被搶購一空。



「平成薯片」搶購一空



日本眾多以「平成最後的紀念」為噱頭的商品，均錄得超高人氣。日本造幣局刻有「平成三十一年」的硬幣套裝，定單量達到二十一萬套。另外，東京都交通局、京成電鐵及西武鐵道等鐵路公司，下月一日起發售「天皇陛下御即位紀念乘車券」，該組車票被外界公認具有收藏價值與紀念意義，值得入手。



