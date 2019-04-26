楊岳橋提草案 倡擴域外法權處理殺人案

立法會議員楊岳橋昨天宣佈，將向政府及立法會提交私人草案，將殺人等嚴重刑事罪行的司法管轄權，延伸至香港境外，令香港人在外地殺人，可在香港接受調查、受審、甚至坐監，以解決在台灣殺人的陳同佳案問題，但被建制派指是顛倒現行制度，產生代價更大。



政府提出修訂逃犯條例，容許以個案方式，將身處香港而在境外犯罪的人，移交至未與本港簽訂移交逃犯協議的地區。不過，修例引起社會各界憂慮。



楊岳橋的草案，賦予港府權力處理香港永久居民或通常在港居住人士在境外涉嫌謀殺、誤殺等八項嚴重刑事罪行，可在香港進行刑事調查、檢控、審訊乃至服刑，且可設追溯期。但民建聯周浩鼎反對，強調香港刑事法例不具追溯力，若引入追溯力，會顛倒現行制度。



