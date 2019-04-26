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惠康增領交通津貼優惠

2019-04-26 列印
　　上月公共交通費用補貼由本月十六日起可領取，市民可到全港超過一千八百個地點拍八達通卡領取。惠康超市本月首推優惠，領取補貼即時送十元現金優惠券！市民往OK便利店領取補貼，本月續可獲贈兩張五元現金券，除購香煙及服務項目外，未有限制其他物品，兌換日期為本月十六日至二十二日。便利店7-Eleven本月已取消派發現金券。

　　即日起至五月二日，市民往惠康超市領取交通補貼，即獲送一張十元現金優惠券，優惠券以發票形式列印送出，每張成功領取交通補貼的八達通限兌換優惠一次。

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