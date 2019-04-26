﻿大專生數碼商戰遊戲﻿ ﻿邊玩邊學營銷策略﻿

科技滲入生活每個角落，年輕人踏入職場前宜及早裝備。現於科大修讀科技領導及創業碩士研究生的蘇澤禧（Aaron），為改變大學「老師講、學生聽」的刻板模式，創立Marketemy數碼營銷學習模擬遊戲，利用教育科技（EduTech），助學生掌握數碼營銷實戰策略，遊戲更設有「小幫手」，可即時為學生的表現評分及提供建議，務求做到「一對一」的教學功效。



「坊間教數碼營銷的人很多，但教導方法有問題。」今年二十四歲的Aaron，修讀研究生課程前，於理大完成電子計算學及工商管理學的雙學士課程，對教學未能應付日後的職場實戰，有親身體會。他形容，科技發展迅速，學校卻未追上步伐，早前他在科大參與比賽時，發現主修市場學的大學生也不懂得運用Google AdWords、facebook Business Page等平台，令他非常驚訝。



理大生創立Marketemy



Aaron前年夥拍大學同學梁奕勤（Joe），獲得理大「微型基金計劃」十二萬港元的資助，創立Marketemy，着力研發平台技術，直至半年前終於推出市場。平台通過模擬實戰，令用家掌握Google AdWords、facebook Business Page等平台運作模式，如要求用家擔任網上旅遊專頁管理員，學習如何運用金錢及人力兩大因素進行數碼推廣。



程式獲「微型基金計劃」資助



Marketemy通過演算法操作，用家除了可即時感受模擬數碼推廣的成效，Aaron仿照微軟Office小幫手的小狗Rocky，設計平台助手與用家對話。平台助手可即時向用家提供評語，以及建議，「學校教學一名老師要對着多個學生，通過AI技術，我們可以初步分析學生有甚麼地方做得好，值得讚賞，以及哪些地方可以有更聰明的做法，做到即時互動。」



Aaron的Marketemy早前更打入創業家協會舉辦的全球學生創業家總決賽名單，與五十二位來自世界各地的學生比併，最終雖然未能獲得全球冠軍，已成為今年唯一香港代表。



Aaron笑言，學生時代已萌創業念頭，創辦Marketemy之前，曾嘗試建立大學學生社交平台，供學生互相認識，在平台獲得一定人數後，更嘗試與商戶合作，向會員提供消費優惠。雖然平台營運兩年後結束，他的創業動力卻未減：「我相信之前是交學費的過程，為我下一個項目的成功鋪路。」



Marketemy目前主要客戶為理大，Aaron表示，外地大學同樣是他的擴展目標，早前他與台灣國立政治大學聯繫時，獲對方積極回覆。



他現正根據當地的數碼營銷特色，微調平台部份功能，期望業務盡早衝出香港，「台灣大專院校多，對我們來說是商機。」他相信，隨着愈來愈多院校使用其平台，業務可進一步拓展至培訓私人公司員工，掌握數碼推廣的最新方法。



