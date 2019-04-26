﻿夫妻檔創立馬戲團﻿ ﻿注入本土特色籲環保﻿

火燄逼近眉睫，勇士轉動火棒，四肢並用玩火起舞，如火龍奔騰夜空，驚險技藝讓人抹一把汗。這幕本土馬戲表演高潮，獻藝者為「火影舞者」梁振瀛，往年他從迪士尼樂園工作中，愛上火刀舞等馬戲絕活，隨即拜師苦學，更與妻子創立本港唯一馬戲團，致力通過歡樂表演，向大眾傳達環保等訊息，並發揚本土馬戲藝術，「香港馬戲團非我擁有，是屬於所有香港人！」



一個沒有動物表演的馬戲團，近年在本港創立，表演者不但通過火刀舞、走鋼線、軟骨功和空中絲帶舞等娛賓，並將表演串聯為故事，引導觀眾思考箇中反映的社會訊息。現年三十五歲的梁振瀛，七年前與任職舞蹈員的妻子何曉嵐成立香港馬戲團，源於觀賞一次「玩火」表演，被震撼了心靈。



梁振瀛笑說，往日只愛籃球，不喜讀書，中五會考零分收場，一一年先後報讀毅進文憑課程和香港專業教育學院，其後擔任銷售員和籃球助教，對未來感到迷惘，及至○六年獲迪士尼樂園聘用，在《獅子王》劇場擔任服裝分發員，負責管理、清洗和修補服裝，某天觀摩演出期間，首次目睹火刀舞表演，從此着迷，不時把握公餘時間，向來自大溪地的表演者取經，「剛開始很多員工試練，最終剩下我一人。」



拜師苦學技藝



或許受其恒心打動，梁說對方樂意施教，待手持訓練棍練習半年後，開始點燃棍棒兩端帶有勾刀、正式表演使用的火刀，在高達攝氏六百度烈火圍繞下揮舞練習，其間雖然不時燙傷，但當技藝日精，卻得到前所未有的成功感，「只要願意踏出第一步，便有機會突破界限。」



二十二歲拜師學藝，梁振瀛承認是半途出家，須耗費更多的心力和時間苦練，才掌握張口吞噬火燄等高難度動作，同時又學習了踩高蹺和拋波等雜耍，為將技藝變為事業，○九年辭去工作，自行接洽演出工作，在商演及宴會表演火刀舞，並考取特別效果技術員牌照，兼任煙火技術員謀生。



引發觀眾思考自由意義



吸取三年表演經驗後，梁說為了進一步發展馬戲藝術，為不同表演者建立合作表演平台，一二年與曾任職舞蹈員的妻子何曉嵐，共同創立香港馬戲團，分別擔任團長和總監，每次演出前均集合不同的表演者，與他們一起表演，務求為觀眾帶來新鮮感，並將不同項目串聯為故事，從中反映一些對社會的看法和訊息，其中去年六月在中環大館（前中區警署）監獄操場的演出，通過空中絲帶舞、踩鋼線、呼拉圈、現代舞和踩高蹺，以及較少見的水晶球表演，並演奏手碟、口簧琴與木琴等樂器，務求引發觀眾思考自由的意義。



作為香港唯一的馬戲團，梁說也將本土特色融入表演，創作出屬於港人的原創演出，例如去年獲康文署「社區文化大使計劃」贊助，以《機保的重生之旅》為馬戲表演主題，在公園等戶外場地進行十四場免費演出，故事講述小朋友「機仔」突然穿越至奇幻世界，成為需要收集垃圾的機械人「機保」，過程中與代表「五行」物質的不同表演者相遇，當中「水」投訴水污染，「火」反映燒垃圾問題，「金」、「木」、「火」也表達對環境破壞的不滿，「希望喚起公眾對環保的關注。」



表演者努力訓練和演出，均希望聽到熱烈掌聲，梁說一二年以首名港人身份參加世界火刀舞大賽期間，對主持一席話感觸良多：「站上舞台的表演者，都付出一百二十巴仙努力，若有失手，觀眾不應報以噓聲，而是拍手鼓勵。」他認為，香港每位表演者都值得掌聲，希望觀眾少些抱怨，多點拍手。



馬戲藝術的持續發展，有賴新血加入行列，梁強調香港馬戲團屬於所有香港人，故此歡迎好手前來，參與馬戲團定期進行的練習，互相交流心得和洽談合作。



