﻿翁祐學生動畫揚名﻿ ﻿國際賽摘一銀五銅﻿

在動畫界打響名堂的順德聯誼總會翁祐中學，六名學生早前代表香港遠赴哈薩克斯坦出席「第七屆Infomatrix-Asia 2019國際資訊科技大賽」，於電腦圖像藝術組別獲得一銀五銅的佳績。



本身是該校畢業生的動畫科老師黃澤婷，帶領六名學生陳燿權、張尤、盧瑞燊、霍嘉榮、梁明亨及李錦鴻，本月中代表香港參賽，比賽共分三個環節，首先要為比賽設計一個吉祥物，並通過十分鐘的展示，向評審做作品介紹，分享創作靈感；其後，評審會前往各參賽者的攤位前進行評分，當中五成參賽者將會被淘汰，餘下的參賽者被大會安排一個即場測試。



當中獲得銀獎的動畫作品《Worm》講述主角十分不注重個人衞生，令桌上到處都佈滿蜘蛛，當他準備離開時突然被一隻大蜘蛛攻擊。主角在驚嚇下醒過來，才發現自己在做夢，但他亦因此重新注重個人衞生。製作動畫的中五生李錦鴻是首次參賽，他表示本身已有五年製作動畫經驗，故比賽中最困難是呈交一份幾十頁的英文報告書，通過今次作品，希望可以帶出注重個人衞生的信息。



作品談個人衞生問題



獲銅獎的中三生張尤同樣是首次出國比賽，對於到訪哈薩克斯坦感到非常高興，因可欣賞當地風光。他指，自己在比賽中十分緊張，因首次以英語作比賽介紹，同時認為即場測試十分困難。



Infomatrix Asia於一三年由蘇萊曼．德米雷爾大學首辦，並獲哈薩克教育部認可，為全球最大型的國際資訊科技大賽之一。比賽中共有七個組別，包括電腦藝術、機械、程式設計、短片及硬件控制等；本屆賽事吸引超過二百五十隊來自世界各地包括中國、伊拉克、阿塞拜疆、塔吉克等二十八個國家的參賽者。



