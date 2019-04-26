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前體操隊成員意外癱瘓　友人發起眾籌醫治

2019-04-26 列印
　　前香港體操隊成員、現年二十九歲的港人邱沚峯，上月在美國練習期間，落地一刻發生意外，頸椎及脊髓受傷，胸部以下暫時癱瘓。

　　惟因他現已非港隊成員，得不到香港體育學院支援，且他在美國亦無買保險，醫療費高昂，友人為他發動眾籌，目標是籌四十萬美元，現時已籌得二十七萬二千美元，已達目標達逾一半。

　　為邱沚峯眾籌的網站facebook專頁「Pray for Jesher Tsz Fung Yau」上月公佈邱沚峯已轉送復康醫院，不幸近日病情惡化，出現炎症及發燒等感染徵狀。不少網民紛紛留言為他打氣並捐款。

　　邱沚峯由一○年開始連續三屆參加「全港競技體操公開及新秀比賽」的公開組賽事，先後兩度奪得跳馬冠軍，及一次男子自由體操冠軍。

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