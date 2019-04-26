逼爆土瓜灣幕後黑手 劏內地客身家逾十億

據新一期《東周刊》報道現正不斷重建的中九龍舊區土瓜灣，樓未起完、鐵路未通，配套設施仍欠奉，但區內已被源源不絕的旅遊巴和內地客逼爆，本周日更發生旅遊巴在狹窄街道撞斃女途人悲劇。



今期《東周刊》報道，專做內地旅行團生意的手信店及相關店舖，近年在土瓜灣愈開愈多，每日有超過一萬名旅客到訪，在區內購物、食飯、坐觀光船等，嚴重影響居民生活。



有九龍城區議員說，目前土瓜灣每日由早到晚至少有萬多名旅客進出，他曾多番要求政府把旅客分流到郵輪碼頭。可是，分流計劃還未落實，近日有消息稱，有投資者已頂手土瓜灣道一間結業酒樓，準備轉做團餐。區內約八成旅客生意，據悉均由同一集團經營。面對居民大力反對，他們不止懶理，並且繼續擴充版圖，更沾手經營團餐，以及疑專賣山寨貨的藥妝店，實行大小通吃。集團幕後主腦，正是早年靠劏內地客發達、估計現時身家逾十億元，人稱「Mona姐」的姓雷女子。



包辦區內團餐藥妝店



《東周刊》追查發現，「Mona姐」名下一間沒有獲旅遊業議會認證的藥妝店，涉嫌違規接待內地團購物；她疑食髓知味，最近再頂手土瓜灣一間執笠酒家，計劃將團餐與藥妝店合併經營。



消息稱，商務及經濟發展局副局長陳百里和兩位立法會議員姚思榮及李慧琼，日前跟Mona姐秘密會晤，要求她煞停最新的團餐項目，以免土瓜灣進一步淪陷，但Mona姐並沒答應，有關酒家亦繼續裝修。



姚思榮向《東周刊》證實「講數」一事，不過具體內容不便透露。姚思榮又謂副局長很關心區內情況，當日他只是旁聽，沒有提出任何意見。



傳拒理官員勸喻 續擴業務



據悉，早於今年初，Mona姐與另外三位股東，已在土瓜灣道一間團餐酒樓的旁邊，開了一間專門招呼內地團的藥妝店。《東周刊》記者直擊發現，有一天，一名疑為女導遊率領二十多名內地團友抵達藥妝店，即不斷催促各人買東西。記者以顧客身份隨團入內，發現該店貨架放滿各式各樣護膚品、藥物、保健食品及海味等，但不少懷疑是山寨貨，有魚目混珠之嫌。



有業內人士說，土瓜灣有八成專做內地旅行團生意的店舖，都是Mona姐及其家族或生意拍檔等擁有。○三年起，Mona姐及其家族已在土瓜灣、紅磡一帶的崇安街、榮光街、炮仗街、民樂街等狂掃住宅、工商單位及車位。位於民樂街的駿昇中心及富高工業中心，更是他們的大本營。一一年三月， Mona姐夫婦索性開辦旅行社，由報團、觀光、團餐、購物等，提供一條龍服務賺到盡。



知情人士續說，Mona姐雖然自己搞旅行社，但其眾多店舖，仍需依賴其他旅行社帶旅客光顧；而由於導遊帶團購物一般僅可分得一成回佣，「她於是又諗計，叫部份導遊開辦小型旅行社做老闆，然後將他們的回佣增至逾五成，她既可省回三成佣金，又可令這些『升呢導遊』更落力游說團友購物，絕對是除笨有精。」



家族成員接手生意



不過一三年農曆年期間，Mona姐的旅行社，因狂接四十個內地團來港，卻未能妥善安排旅客住宿，結果爆出逼旅客「瞓旅遊巴」事件，引起軒然大波，最終結業收場。



自此，估計累積身家逾十億元的Mona姐夫婦轉趨低調，將大部份業務交由女兒等家族成員打理。



至於夫婦二人早年創立的八間鐘錶、珠寶及免稅店等，大部份已改由另一批人營運。但知情人士透露，這批人根本就是Mona姐的親密生意拍檔，不少更是靠Mona姐扶持起家。



