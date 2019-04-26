﻿橫琴擬放寬執業限制﻿ ﻿港導遊賺薪酬有落差﻿

受惠於港珠澳大橋去年通車，周邊地區積極發展旅遊業。內地政府日前公佈，有意在橫琴建設國際休閒旅遊島，並容許港澳合法導遊及領隊，經當地部門培訓及認證後北上執業。雖然新措施為港導遊和領隊開路，惟業界坦言兩地的薪酬水平差距甚遠，加上港人在當地缺乏人脈經驗，競爭力未必及得上當地同業，料北上吸引力不大。



國家發改委日前公佈的《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》，建議容許港澳合法導遊及領隊，經橫琴旅遊主管部門培訓及認證後，可在自貿試驗區執業。新措施變相放寬本港旅遊從業員在內地的執業限制，便利港業界北上發展，惟業界相信，新措施成效有限，且有不少細節尚待釐清。



現時香港導遊及領隊要在內地帶團，必須先報考內地的相關資格試，方能取得導遊證，惟目前獲內地認證的香港業界少之又少。香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺解釋，資格試內容艱深，涉及政治、文化及經濟等多範疇，港人合格率長期偏低，「例如問及社會主義的核心價值，又會出現內地專有名詞，對香港導遊、領隊而言難度好高。」



根據旅遊業議會最新數字，截至今年本月中全港共有一萬七千多名持證外遊領隊，以及六千三百多名持證導遊。惟香港旅遊從業員聯會主席葉志偉不諱言，他認識的二、三千個香港導遊中，「有內地牌的不超過十個。」



薪酬未及香港水平



葉志偉指出，除非本港旅行社在內地設有分社，否則按法例不可「一條龍」接待香港旅客北上旅遊，必須與內地地接社合作，地接社一般提供當地導遊，「內地導遊日薪約五百元，香港導遊則八百至一千元，相差近倍。」坊間不少內地團要求香港旅客在深圳集合，正因該團由內地導遊帶領，故在內地會合。



搭高鐵或經港珠澳大橋出發的旅行團，則有需要安排旅客在港集合，「內地牌的香港導遊帶團，好處是導遊可與團友在港集合，由頭帶到尾。」他認為，若個別香港旅行社有實力「一條龍」辦內地團，便可聘用香港導遊，但以他所知這類旅行社佔整體業界不足兩成。



雖然高鐵和港珠澳大橋落成有助帶動業界對持內地牌的香港導遊的需求，惟葉志偉坦言，業內未見有趨勢增聘此類導遊，旅行社仍傾向與內地地接社合作。



香港中國旅行社自由行業務中心副總經理楊世鑫指出，該公司營辦內地旅行團多年，沿用香港領隊及內地導遊的合作模式，「領隊及導遊各有專業及分工，前者負責整個旅行團事務，如協助團友過關；後者專於旅遊景點介紹，需認識當地歷史、人文地景。」



欠內地人脈難競爭



楊世鑫稱，以中旅社為例，香港領隊無人考獲內地導遊牌，「除非在內地有人脈，或在內地打過工，大部份香港人都不會考內地牌。」他又表示，旅行社首要維持旅行團質素及旅客體驗，暫無意改變現有營運模式。



