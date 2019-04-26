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的士「碰碰車」 前輪避震同飛脫

2019-04-26 列印
■荔枝角收押所對開蝴蝶谷道，的士與私家車相撞。
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　　昨晨十時許，荔枝角收押所對開蝴蝶谷道發生交通意外，一名三十八歲姓梁男子，駕駛私家車沿蝴蝶谷道落斜駛至收押所對開時，疑未有看清楚交通情況，由中線切入快線時，五十歲姓張司機駕駛載客的士沿快線尾隨駛至收掣不及兩車相撞。意外中的士右前輪連避震撞至飛脫，車頭嚴重損毀，幸無人受傷。報警後警員到場調查，兩司機通過酒精呼氣測試，肇事兩車事後被拖走，意外原因仍調查中。

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