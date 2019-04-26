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警搗樓上釣魚機賭檔拘六人

2019-04-26 列印
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　　深水埗警區特別職務隊人員，早前接獲線報，懷疑深水埗基隆街一四○號一單位，被不法之徒租用作釣魚機賭檔。人員部署後，前晚八時許，突擊掩至目標單位，拘捕三十一歲姓彭男主持及五名年齡由三十一至五十五歲男女賭客；行動中，檢獲四部釣魚機、二千二百元賭款、一批遊戲卡及讀卡器。警方初步調查後，相信被搗破賭檔活躍約一星期，被捕人士昨晚仍被扣留調查。

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