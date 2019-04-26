﻿活化歷史建築路漫長﻿ ﻿蘇彰德替保育引線穿針﻿

保育擁有以三級歷史建築的F11攝影博物館，讓古諮會主席蘇彰德明白活化之路漫長。近年社會對保育活化的討論愈見激烈，蘇彰德感受至深：「業主答允保留建築，下一步又如何？」他深信歷史建築關乎過去，亦跟城市未來緊緊扣連，還望港人為舊城印記找出答案。



身為古典Leica相機世界級收藏家，蘇彰德一向有意找地方開辦攝影博物館，緣份將他引領到跑馬地毓秀街十一號、有近九十年歷史的單幢唐樓，「業主那時低調放盤，相熟的地產代理知我喜歡舊建築，問我可會考慮買下。」



位處跑馬地的單幢唐樓，不止吸引了蘇彰德的目光，亦引來發展商注意，「最後，黃金四十八小時內成功購入該幢舊樓。」花上億元購得心頭好的蘇彰德冷靜下來，他必須正視其戰前唐樓已頗為殘舊的現實，腦海冒起兩個字：「點算？」他先煩惱如何組成保育團隊，由於本港無攝影博物館的先例可循，加上歷史建築動土有一定限制，團隊須摸着石頭過河。



蘇彰德每周必定參與工程會議，有次，團隊八號風球中也開會，完會後，與會者離開不了。F11攝影博物館最終花上十八個月完成復修，活化的責任卻沒結束，他不諱言，唐樓仍有天花漏水，石屎剝落，如今每隔兩三年要再做工程防漏。



F11攝影博物館的活化經驗，讓蘇彰德深切體維修保養古舊建築有多「頭痕」：私人業主答允了保育，背後的代價是放棄重建所帶來的經濟誘因，以及接受建築物繼續老化，伴隨而來的巨額維修費。



三個月前，蘇彰德上任古諮會主席，他多花了時間反思何謂「保育活化」，「歷史建築不止是過去的歷史，亦是城市未來的面貌，更是我們的故事，關乎社區的人情物能否延續，記憶可否繼續延伸。」



舊建築是集體記憶



蘇彰德遊走上海、巴黎及羅馬舊城區，目睹許多建築群皆可保留，活化成博物館、餐廳、酒店或時裝店，有關情況香港卻難以實行。本港私人業主擁有的歷史建築，保育與不保育是疑問，活化與否更是艱深的考題。



即使香港遇到「土地問題」，蘇彰德有感，珍貴建築買少見少，大眾對歷史建築的興趣和關注度不斷增加，如活化後的大館和元創方均不乏參觀者，證明保育活化有市場。他的攝影博物館案例，吸引了幾位本港、內地及台灣的朋友前來了解保育活化的可能性，為其戰前唐樓變博物館的投資更添意義。



成為古諮會舵手後，蘇彰德積極參與公眾教育及保育活動，同時努力完成任內首批歷史建築評級。



