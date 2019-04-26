﻿澳門賭牌傳「六加一」﻿ ﻿網絡賭場料吸金千億﻿

據新一期《東周刊》報道，澳門特區政府上月批准澳博及美高梅兩大博企，延長經營權至二二年六月，與另外四間博企的經營權同步屆滿，以便統一重新競投。坊間有傳，政府或會在六個賭牌的基礎上增一個，令不少有實力的本地及海外博彩財團摩拳擦掌，準備加入戰團，爭奪這塊超級大肥肉。



近年澳門被評為「過度旅遊」，據一七年《澳門旅遊接待能力》研究結果，每日最佳接待能力為十一萬人；但實際上，單是關閘口岸，便錄得四十六萬人次出入境，遠超可承載力。據了解，澳門當局在研究新賭牌競投時，除考慮經濟增長外，還要顧及包括旅客承載力等對民生的影響。



由於愈來愈多旅客到訪，已有聲音呼籲澳門特區政府開徵「旅客稅」，以壓制人數進一步上升。但考慮到部份旅客入境目的只為了博彩，如何能夠令他們減少或分流前往澳門，卻又可維持賭收增長，成為當局一大難題。



分流旅客解決民生問題



另一邊廂，澳門賭場莊荷及監場主任職位，一直規定必須由本地人出任，保障市民就業權益。若未來當局在六個牌照的基礎上增加一個，便需要比目前多六分一本地博彩業勞動力，能否應付亦成疑。



消息人士向《東周刊》透露，有關方面正在密切商討新賭牌競投事宜，並採取開放態度，不會抹殺任何有利澳門的可行性，包括流傳中的「六加一」方案，但有建議認為新增的一個賭牌，應研究加入「網絡賭場」，除可增加賭收外，亦有助紓緩旅客過多的壓力，以及對莊荷的需求。



現時東南亞不少國家都有人開設網絡賭場，但大多屬不合法。位於菲律賓卡卡灣的經濟特區，是少數獲政府批准合法經營網絡賭場的地方，由於賭稅低至百分之二，吸引多間海外博彩集團到這個窮鄉僻壤落戶，包括澳門的太陽城。據了解，卡卡灣網絡賭場收入每月最少收到三百億港元投注，以慣常計算百分之三為毛利，每年賭收超過一百億港元。有博彩業人士初步推算，澳門若然真的增加網絡賭場牌照，因公信力跑贏，又能突破地域限制收受投注，每年相關賭收或者高達一千億元，是澳門一八年全年賭收的三分一。



不過，澳門大學工商管理學院副教授蕭志成說，網絡賭場監管十分困難，特別是外圍集團勢必盜取澳門網絡賭場的視頻，自己收受賭注；如對方再於視頻上做假，將嚴重影響澳門的聲譽。蕭坦言：「澳門批給網絡賭場牌照，表面上可增加賭收，但我估計相關視頻不能合法進入內地，而東南亞的開賭國家，包括新加坡、菲律賓等，肯定『Block硬』澳門的視頻，所以利潤未必如預算般可觀。」



