﻿合拍劇集全內地班底 港台前幕後飯碗難保

在網上匿名發佈的「致香港電影金像獎主席爾冬陞先生的公開信」，近日成為電影業界熱話。信中稱，有公司申請工作簽證，成功將台前幕後整個班底由內地搬到香港，變相輸入外勞。其後再有人上載內部文件，指香港電影工作者總會會長田啟文以「基層崗位薪水太高」的理由為資方護航。處身爭議風眼的田啟文受訪時強調，不同意減薪是增加競爭力，事件恐掀骨牌效應，其他電影公司相繼仿效不請港人。



一名「年輕的香港電影工作者」，本月十三日網上向爾冬陞發公開信：「聽說有一部片除了製片及場務，已經不再聘用香港人……」信中形容傳言在同事間瘋傳，並節錄香港電影工作者總會的會議記錄內容：「該批內地來港拍攝的員工全部經過正式的申請手續，是因為該劇集的資方嫌本地多個基層崗位的薪水太高。」他質疑總會未有保障基層勞工利益，要求爾冬陞「主持公道」。



爾冬陞其後在網上回覆，表示外來勞工問題非香港電影金像獎協會職權範圍，難以干涉，願轉交相關協會跟進。惟事件仍未能平息，上周再有匿名業界公開整份會議記錄，批評整篇會議記錄沒有回應和處理外勞問題，只將責任推向基層勞工。



據被公開的文件內容，會議上月二十二日進行，與會者包括總會內十二個屬會的代表，六名邀請執委及六名業界人士列席。其中第八項討論事項為「外勞進入香港拍戲事件」，指總會會長田啟文收到香港電影燈光協會懷疑有黑工舉報後，已即時查證，發現對方有正式申請來港工作的簽證，他事後更知悉，有另一部即將來港拍攝的外國電影，亦同樣向港府申請外地勞工來港，並形容事件「敲響了同業警鐘」，認為有必要及早研究解決方法。



田啟文接受《星島日報》查詢時證實文件屬實，卻指有人公開文件感到失望。他透露，事件來自一套合拍劇，中港兩地取景，其中以內地拍攝時間較多，該劇完成內地拍攝後，以拍攝需要有持續性為由，成功向入境處申請內地員工短期來港工作。他形容過去未曾發生同樣事件，因此總會非常關注，「我問投資者為何不用香港人，他答香港人工高。」



片商質疑港業界工資水平



資深道具製作人張偉全亦知悉事件，他擔心先例一開，其他公司為省成本爭相效法，「業內很多散工，香港製作少……一個月有二十日開工已很開心。」他稱，基層員工日薪約一千二百元，加班費另計，他認為薪酬屬合理水平。



此外，根據會議內容，部份屬會正爭取加薪，惟田啟文擔心總會支持加薪會好心做壞事，並考慮取消西片拍攝的「工半」制。該番話遭外界指責，認為他將外勞問題推向基層。田啟文強調，不同意減人工可增加業界長遠競爭力，問題在於片商認為本港業界「不值這個工資」：「我們有必要檢討競爭力，為何資方不願意請香港人？」



至於「工半」制度，田啟文解釋，昔日本港缺乏操流利英文的業界，外國片商願以「工半」，即較一般日薪多五成的價錢聘請港人。



惟時移勢易，隨着片商愈來愈熟悉香港，未必願意繼續支付高薪。事實上，他知悉有即將來港拍攝的外國片商，正是為了省卻「工半」的成本，提早向港府申請外地勞工來港，他形容情況令人擔憂。