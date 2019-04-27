當局擬制訂食住醫病守則 虐待動物可囚十年 終身禁養

近年發生多宗殘酷虐待動物案件，令人髮指，亦激起愛護動物團體爭取加重刑罰，懲處狠毒的主人。漁護署昨天發出諮詢文件，就修訂《防止殘酷對待動物條例》搜集民意三個月，建議提高殘酷對待動物的罰則至最高監禁十年，並終身禁養動物。署方亦建議引入「謹慎責任」制度，主人沒有為動物提供糧水、棄養動物、生病不予治療等，亦觸犯法例。當局期望二○二一年將修訂法案交立法會審議。



經多個愛護動物團體爭取，漁護署修訂《防止殘酷對待動物條例》諮詢文件昨天終於出爐。為遏止殘酷虐待動物行為，諮詢文件建議提高對殘酷對待動物行為的最高罰則，由現時最高監禁三年及罰款二十萬元，增加至監禁四年至十年。諮詢文件亦建議，市民可提出其他罰則的選項。諮詢文件亦建議授權法院，可對殘酷對待動物罪成人士施以剝奪飼養動物的權利，可以是一段時期禁養，最嚴重可終身禁養。



漁護署諮詢公眾三個月



為飼養寵物訂下標準，諮詢文件亦建議引入「謹慎責任」制度，不論是永久或暫時擁有動物的人士，還是管理或看管動物人士，都需要妥善照顧動物。



漁護署助理署長薛漢宗表示，稍後會就「妥善照顧」制訂實務守則，具體內容將包括動物的居住空間、飲食，治療及蓄意棄養等各個方面。至於違反「謹慎責任」的刑罰，則在諮詢後再作研究。



他說，當局建議授權漁農署職員發出「改善通知書」的權力，如職員發現動物有病而主人未為其提供治療，即可發出通知書，如主人仍不提供醫療，便涉違反規定。此外，如動物「走失」，執法人員卻發現主人一個月內不作任何舉措，既不尋找，也不報案，甚至當局尋回動物後發信要求領回，主人也不理，便可能觸犯法例中的「蓄意遺棄」罪。



對於早前隨泰國貨輪來港的小狗被捕後即時遭人道毀滅，引起愛護動物人士極大反響。食衞局局長陳肇始昨天回應，漁護署處理人道毀滅動物，有既定程序，因此暫時毋須向公眾諮詢。至於政府會否考慮成立動物警察，陳稱明白市民訴求，當局會密切與警方聯繫，做好執法安排。