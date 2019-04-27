﻿與女友鬥氣機場棄親女 ﻿﻿內地商人判囚三月緩刑﻿

內地中年漢疑與婚外情女友「鬥氣」，無法照顧一對兒女，於本年三月中帶一歲三個月大女兒由深圳來港，於香港國際機場遺棄她。這名狠心父親數日後來港，入境時遭警方拘捕，在警誡下他竟稱「香港是安全地方，政府會照顧她（女兒）」。他昨天承認一項故意拋棄兒童罪，判囚三個月，緩刑一年。



現年五十三歲被告鄭新初，報稱內地商人，於本年三月十二日持雙程證來港。案情指，機場一間快餐店的職員，在當日中午發現一名女童獨自在快餐店門口徘徊，其身邊有行李，身上有美國護照等，店員擔心她被人遺棄，報警求助。警方翻查閉路電視，發現被告在同日較早時間在快餐店購買食物給女童後，將她獨留在門口後離去。



生母接回女童照顧



警方聯絡上女童在北京生母，她表示曾因一對兒女撫養問題，與被告爭執。上月起她將保母及兒女由北京送到深圳，交被告照顧。被告約一星期後經落馬洲入境來港被捕，他在警誡下表示與女友因女兒的撫養問題發生爭執，加上保母離職，自己無力獨自照顧一對兒女，更表示考慮到「香港是安全地方，政府會照顧她」，遺棄親生女兒在香港機場。據知，女童本月十一日已由生母帶返北京照顧。



辯方求情時透露，被告除涉案女童，另育有一名兩歲半兒子，西九龍裁法院署理主任裁判官嚴舜儀聞言問：「點解淨係帶個女過嚟（香港）？」被告指兒子證件過期，未能來港；其後又指因託管服務有年齡限制，女兒未能交人託管。



求情承認自己行為愚蠢



辯方表示被告承認自己行為鹵莽、愚蠢，對拋下女兒感到十分後悔，但證件又未能即時入境來港，遂聯絡深圳公安局欲找回女兒，惜公安回覆在港沒司法管轄權，他於是聯絡女友，希望亡羊補牢。辯方續指，被告為尋女，上月二十日再度來港，並打算自首，奈何一入境即被捕。被告承認不應以小朋友作為與女朋友「鬥氣」的賭注。最後他被判囚三個月但緩刑一年。



