首季私樓落成量僅千個 料推動樓價續升

統計顯示，今年首季私樓落成量較上季大跌八成八至僅得一千個，地產業界估計一手樓貨尾同樣會持續減少，或會支持樓價繼續向上。另外，最新公佈的中原城市領先指數亦連升十一周至一百八十三點一九，反映二手樓樓價持續上升。



較上季大減八成八



最新資料顯示，本港首季私人住宅落成僅得一千個，是自二○一五年第一季以來最低數字。雖然施工量回升一成五至二千三百個，但仍按年減少五成九，屬偏低水平。



美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，政府正就空置稅立法，加上今年以來樓價回穩及發展商積極推銷，首季一手樓售出超過五千個，差不多是十季以來的新高，令首季現貨樓回落至僅餘八千九百個。由於相信貨尾樓未來還會下跌，在需求殷切的情況不變下，樓價有可能持續向上。



仲量聯行估價部資深董事謝偉鴻則表示，雖然首季私人住宅落成量只有一千個，但以二○一六年全年動工量高達二萬五千多伙推算，預期今年全年私人住宅落成量仍可達二萬伙，與去年相若。



發展商加快推售貨尾



謝偉鴻認為，政府去年六月推出空置稅後令發展商加快銷售新盤，令首季已落成的貨尾單位有所減少，預期空置稅將令發展商對市況更敏感，調整新盤建築工程進度。他續稱，若市況及前景不樂觀，發展商擔心日後銷情欠佳，將拖慢建築工程，尤其豪宅項目，以減輕支付空置稅的負擔。



另外，最新公佈的中原城市領先指數報一千八百三十一點一九，按周升百分一點五，亦是連續十一周上升。中原地產預計，樓價升勢持續，整體二手樓價將重返歷史高位。



