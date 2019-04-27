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海關破大毒案檢貨值逾二億元

2019-04-27 列印
　　海關破獲一個毒品集團，檢獲逾二億元毒品及拘捕兩名男子。

  前日海關人員進行一項反毒品行動，行動中關員突擊掩至土瓜灣、尖沙咀及油麻地多個地點搜查，共檢獲約二百五十公斤懷疑可卡因，估計市值約二億四千萬元；行動中兩名男子涉嫌販毒被捕，關員事後將被捕兩漢及檢獲毒品帶署進一步調查。

  海關毒品調查科高級監督許偉明及毒品調查第二組指揮官葉國樑，將於今日在北角海關總部舉行記者會總結行動有關詳情。

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