海關破大毒案檢貨值逾二億元

前日海關人員進行一項反毒品行動，行動中關員突擊掩至土瓜灣、尖沙咀及油麻地多個地點搜查，共檢獲約二百五十公斤懷疑可卡因，估計市值約二億四千萬元；行動中兩名男子涉嫌販毒被捕，關員事後將被捕兩漢及檢獲毒品帶署進一步調查。
海關毒品調查科高級監督許偉明及毒品調查第二組指揮官葉國樑，將於今日在北角海關總部舉行記者會總結行動有關詳情。
近年發生多宗殘酷虐待動物案件，令人髮指，亦激起愛護動物團體爭取加重刑罰，懲處狠毒的主人。漁護署昨天發出諮詢文件，就修訂《防止殘酷對待動物條例》搜集民意三個月，建議提高殘酷對待動物的罰則至最高監禁十年，...
2019-04-27
北京於昨日早上舉行了第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的開幕禮，國家主席習近平在開幕禮上發表主題演講，表示中國將會採取一系列重大改革開放措施，包括重視履行與各國達成的貿易協議，並會大力加強於知識產權保護方面的國際合作。而於會後習近平在北京友誼賓館與俄羅斯總統普京舉行雙邊會談，中國更向俄羅斯贈送大熊貓，以示友好。 習近平在論壇發言時表示，中國人一向「一諾千金」，高度重視履行同各國達成的多邊和雙邊經貿協議，公平對待所有企業和經營者，完善市場化、法治化、便利化的營商環境，而中國擴大開放，是改革發展的客觀需要，這有利於推動經濟高質量發展，有利於滿足人民的生活，有利於世界的和平與穩定...
2019-04-27
據英國《每日郵報》報道，美國第一夫人梅拉尼婭（圖右）周五踏入四十九歲，會在白宮隨同總統特朗普和到訪的日本首相安倍晉三夫婦共進私人晚餐慶祝。安倍今次是趕在繁忙的新天皇交接之前，於周五及周六訪問華盛頓。 白宮說，安倍和特朗普將在今次訪問期間討論北韓核裁軍、貿易和其他問題。在白宮會談後，安倍和妻子將與特朗普和梅拉尼婭共進非正式晚餐，慶祝梅拉尼婭的四十九歲生日，而在第二日，美日兩位領導人將在華盛頓郊外打高爾夫球。 據悉，日本首相安倍晉三更會請特朗普於五月底訪日，特朗普更會成為首名與德仁天皇見面的外國元首，美聯社引述日本官員指，除了到訪橫須賀基地外，當局亦計劃安排特朗普觀賞五月二十六...
2019-04-27
何文田新盤瑧樺日前公佈首批88伙價單，包括開放式至兩房戶，其中開放戶折實499.2萬入場，首批單位有近半數的折實價為600萬以下，發展商指項目最快於下周開售。 瑧樺首批88伙單位折實均價24308元，...
2019-04-27
中美即將舉行新一輪貿易談判，特朗普表示將在白宮接待國家主席習近平，市場解讀為兩國即將簽署貿易協議，惟消息未有帶起中港股市，內地跌市收場，港股則表現牛皮，恒指在連挫五日後稍為回穩，全日窄幅上落，收市升55點，報29605點。 滬指失守3100點 內地股市跌勢未止，滬指失守3100點，收報3086點，跌1.2%，全周累挫5.64%；深證指數收報9780點，跌1.3%，全周累挫6.12%。兩市成交合計縮減至6240億元人民幣。 港股則連續三日成交不足千億，昨日更減至860億元，為兩個半月以來最低。恒指低開36點後，反覆於29600點徘徊，收報29605點，升55點，結束五連跌走勢...
2019-04-27
嚴父出虎兒！熱刺射手孫興民自幼接受父親孫雄政嚴格訓練，後者○八年自費帶他到德國試腳走上成名路，如今仍依舊不斷鞭策兒子。這名二十五歲鋒將下周二歐聯四強首回合主場鬥阿積士要坐波監，今晚英超勢使出渾身解數領軍主場打敗韋斯咸保前四歐聯入場券，報答父恩，捧讓球主客和讓一球「主勝」。 （Now621台今晚7:30直播） 廿五歲的孫興民今季各賽事為熱刺貢獻二十球、十助攻，包括歐聯八強兩回合鬥曼城獨取三球，成為球隊史上首次殺入四強的功臣，其父孫雄政可謂功不可沒。孫雄政球員時代僅在南韓聯賽打滾，九○年廿八歲就掛靴，直言自己望子成龍：「我對自己的球員生涯不滿意，故希望兒子可以成材。」 ...
2019-04-27
春夏時裝已紛紛登場，想穿新裝又要精明消費，要留意東薈城名店倉於即日至5月13日推出春日減價優惠，各款名牌手袋、鞋履、襯衣都以超低價發售，大家不妨掃貨獎勵自己！文︰Angel圖︰陳鐵剛 東薈城名店倉於即...
2019-04-27
「安心偷食」事發至今個多星期，被指姣媾人夫許志安的黃心穎一直潛水，除了在社交網發文道歉外，一直未有現身，昨日有傳媒拍到心穎原來秘密避走美國，她與友人現身洛杉磯國際機場，戴上Cap帽及口罩的心穎面對記者...
2019-04-27
喺海洋公園出世嘅第二隻川金絲猴寶寶，下周一滿月啦，公園為咗慶祝，選咗四個名字刊於官方facebook專頁，邀請公眾參與為期一星期嘅投票活動，等大家一齊為猴寶寶改名。 海園公園朋友話，川金絲猴寶寶喺男仔...
2019-04-27
騎師莫雷拉與練馬師蔡約翰的馬房主帥合約，將於六月九日屆滿，早前曾有報道謂，騎者將在約滿後轉任公司騎師，但如今已證實此乃錯誤報道。 莫雷拉昨晨透露，稍後將向馬會申請，延長其聘約騎師合約至七月十四日馬季結束為止，他說：「蔡約翰向我提出，繼續出任其馬房主帥至季尾，因為他不想在季尾階段有任何改變，既然我倆季內合作愉快，而蔡廄實力雄厚，他亦是一位好好先生，這個提議對我來說根本難以拒絕。」 展望來季，莫雷拉將出任蔡廐主帥、又或是轉任公司騎師、甚至會否繼續留港呢？莫雷拉說：「一切按部就班，今季的合約問題解決後，暫時我只可以說，任何事情都有可能發生，稍後時間自會作出決定。」 馬場浮世繪
2019-04-27