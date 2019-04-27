  • 2019年4月27日 星期六
  • 25º
  • 85%
熱門： 蘋果赤祼女屍安心出軌黃心穎虐待

日報新聞 > 港聞

用家有觸電風險 蘋果回收插頭轉換器

2019-04-27 列印
Previous Next

　　蘋果公司宣佈，需要召回一款AC牆壁插座用插頭轉換器，因它可能會破裂而導致用家在觸碰時發生觸電風險，蘋果並呼籲用家立即停止使用，以策安全。

　　該等產品都是在○三年至一○年期間售出的Mac和部份iOS裝置包裝中隨同銷售，也包含在全球有售的「Apple全球旅遊轉換器套裝」中。

　　蘋果公司表示，用家如要確定手上產品是否屬於需要召回的一類，可檢視轉換器與主電源轉換器接合的部份，上面並沒印有任何文字的，便是需要召回的產品。至於印有文字一款即不用回收。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd