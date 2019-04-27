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憂修訂《逃犯例》　林榮基赴台定居

2019-04-27 列印
■林榮基已赴台定居，打算在當地開書店。
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　　修訂《逃犯條例》爭議聲中，銅鑼灣書店前店長林榮基前日離開香港到台灣，準備在當地定居。林榮基上機前稱，擔心《逃犯條例》通過後，政府不能再保障港人安全，他可能會被引渡到內地受審。

　　林榮基說，難以相信內地提供的所謂證據。他一五年在內地被扣押近八個月，至翌年六月獲准回港，其後他沒有回大陸，執法機關仍然指控他「違法經營書籍銷售」。

  林稱，到台灣後便找工作機會，其中選擇是經營書店，有可能再名命為「銅鑼灣書店」，以表達對抗強權的信念。若工作落實後，他打算定居台灣。



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