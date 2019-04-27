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綿羊仔遭撞尾騎士傷

2019-04-27 列印
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　　一輛「綿羊仔」電單車，昨午二時許，沿九龍城馬頭涌道行駛，至富寧街交界，遭尾隨四驅車撞及車尾，頓告人仰車翻，四十一歲姓范鐵騎士墮地受傷（見圖），正在馬頭涌消防局當值消防員得知意外發生，立即衝出消防局協助救援，待救護車到場，再將傷者送院，警方正對意外展開調查。

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