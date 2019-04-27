  • 2019年4月27日 星期六
  • 25º
  • 85%
熱門： 蘋果赤祼女屍安心出軌黃心穎虐待

日報新聞 > 港聞

﻿海洋公園高球車疑避蜜峰﻿﻿撞山﻿

2019-04-27 列印
■傷者送往醫院救治。
Previous Next

　　海洋公園昨日發生撞車意外，兩名職員駕乘一輛俗稱高球車的電池車在園區內巡邏期間，司機疑因閃避蜜蜂失控撞山邊，司機及跟車職員受傷，報警後獲送院治療，幸無大礙。警方調查後案件列意外受傷處理。

　　海洋公園發言人表示，昨晨八時四十分，兩名海洋公園職員，駕乘一輛高球車的電池車，在高峰樂園範圍當值巡邏期間，電池車突然失控撞向山邊，五十六歲姓曾司機及五十一歲姓應同車職員分別及手腳受傷。

　　消息稱，當時兩職員駕乘電池車期間，司機疑閃避突然飛至蜜蜂時，導致電池車失控。報警後兩受輕傷職員現場接受救護員包紮後送院，經檢查及治療後無大礙。警方調查後，案件列意外受傷處理。

　　海洋公園表示，意外地點屬海洋公園私有範圍，有關電池車在公共道路使用之許可證條款並不適用。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd