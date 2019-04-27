工廈五日兩受不明氣體侵襲

騎師莫雷拉與練馬師蔡約翰的馬房主帥合約，將於六月九日屆滿，早前曾有報道謂，騎者將在約滿後轉任公司騎師，但如今已證實此乃錯誤報道。 莫雷拉昨晨透露，稍後將向馬會申請，延長其聘約騎師合約至七月十四日馬季結束為止，他說：「蔡約翰向我提出，繼續出任其馬房主帥至季尾，因為他不想在季尾階段有任何改變，既然我倆季內合作愉快，而蔡廄實力雄厚，他亦是一位好好先生，這個提議對我來說根本難以拒絕。」 展望來季，莫雷拉將出任蔡廐主帥、又或是轉任公司騎師、甚至會否繼續留港呢？莫雷拉說：「一切按部就班，今季的合約問題解決後，暫時我只可以說，任何事情都有可能發生，稍後時間自會作出決定。」 馬場浮世繪

2019-04-27