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工廈五日兩受不明氣體侵襲

2019-04-27 列印
　　大角嘴一幢工業大廈五日內兩度受不明氣體侵襲！昨晨十時許，警方接獲通州街八十一號金堡工業大廈多名工人報警，指嗅到一陣刺鼻及眼的氣味不適，有保安員除眼睛不適外，喉部亦感乾涸。

　　大批警員及消防員到場調查，約二十名工人自行疏散，不適工人現場接受治療後拒絕送院。

　　該大廈於本周一亦曾受不明氣體侵襲，同時有工人眼部不適，當時消防、渠務署及煤氣公司派員調查，但未能尋獲氣味來源。至昨午二時許，消防員仔細搜尋後，終尋獲不明氣體來自附近合桃街的昌盛工業大廈平台，有兩桶被棄置的帶酸性化學危險品，疑因近日天氣炎熱下揮發出對人體眼睛有刺性氣味，事後召來危險物質處理車將之運走。

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