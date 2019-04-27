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天文台錄今年最高溫31.5度

2019-04-27 列印
　　熱浪停不了。昨天天文台錄得市區最高溫度達三十一點五度，是今年以來最高溫，亦是有紀錄以來四月份最高氣溫排行的第八位。天文台預測今天天氣大致多雲，間中有驟雨，有幾陣狂風雷暴，最高氣溫二十七度，最低氣溫二十三度。

料下周多雲有驟雨

　　天文台預料，下周大部份時間多雲有驟雨，最高氣溫維持在二十七度。而四月二十九日（周一）及四月三十日（周二）受偏南氣流影響，最高氣溫高達三十一度，隨後的勞動節五月一日（周三）受高空擾動影響，當日預料會有大驟雨及狂風雷暴，雨勢將延續至下周末。

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