﻿中央收水科企裁員﻿ ﻿北上IT人難逃一劫﻿

內地IT產業近月連環爆發裁員潮，哀鴻遍野，牽連覷準北上的本港IT人。有業界知悉，過去獲省市政府資助北上創業的IT人受中央「收水」影響，有私募基金見狀亦同時縮減資助，令IT公司出現連環資金斷裂。據悉，北上創業者以IT服務為主，鮮有自家研發產品，易被同行替代，紛紛成為首批折翼的港人。



多家內地創科巨企，去年紛傳來裁員消息，網絡熱傳的裁員公司名單中，包括阿里巴巴、京東、華為、美圖、新浪、滴滴等的知名企業，多間公司傳出的裁員規模均逾千人。當中除了滴滴CEO程維二月承認裁員二千人外，其他公司均未有證實傳聞。有內地傳媒引述數據顯示，去年第四季互聯網電子商務行業的招聘需求，較去年同期下跌兩成三，數據似乎側面印證企業停止招聘、員工只出不進的傳言。



去年第四季招聘降23%



內地創業數年的動點科技業務總監陳潤新認為，內地多家龍頭科技爆發裁員潮，原因是其規模一下子發展得太大，盈利卻開始回落，故須整頓內部架構，調整業務發展。



除了盈利下降，內地近年經濟放緩，亦減少資金進駐科企，部份北上港商亦受影響。香港創科發展協會金融科技委員會主席湯浩然知悉，有北上初創港人向他呻，資金大減。



他分析，內地省市政府過去受惠經濟增長，坐擁大筆資金，對北上港人十分闊綽，經濟放緩後，閒錢大減，轉為集中支持大公司。政府「收水」更引發連鎖效應。他表示，過去不少私募基金會以初創企業是否得到省市政府的支持，作為投放資金標準，令私募基金最近也出現減少投資的傾向。



本地初創企業水中銀首席執行官杜偉樑則指出，自去年底開始，不止內地，全球也進入資本寒冬，創科企業開始汰弱留強，「以前公司望落『靚仔』就有人肯燒錢投資， 現時投資者要求創科公司先交出資產負債表，望清楚條數先肯投資。」



然而，湯浩然指出，不少北上港人從事客戶關係管理系統（CRM）或方案整合的工作，兩者均為IT服務，並無自家研發的產品，入行門檻較低，亦容易被競爭對手取代。



初創企業依賴融資難站穩



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦指，內地市場一直傾向一窩蜂投資，當熱錢不再湧入時，科技公司會首當其衝受到牽連。他續說，受經濟影響，大型科企尚可採取較保守的投資方式生存，靠融資生存的初創企業卻會站不住腳倒閉，將波及更多北上發展的IT港商。



不願具名的IT業界直言，近年港人北上創業跟着內地政策走，大多為了豐厚的資助補貼，他估計部份省市政府減少資助，將減低港人北上發展意欲，選擇撤回香港。



十年前已北上發展的香港IT從業員Howard，以其舊公司的情況為例，過去數年雖無裁員，當香港員工自然流失後，往往只以內地員工補充。



湯浩然亦指出，大部份北上的香港IT人均從事中小企，一旦最近的資金鏈斷裂震散中小企，該批港人未必能在內地繼續工作



不過，有業界視內地裁員縮水為創科企業的叢林法則。在內地涉足創科業務的律師何升偉認為，創科行業與藝術、文化等講求創意，需要通過定期換血，為公司注入新思維，「三十出頭嘅創科CEO，有唔少人覺得太老，未必能夠為公司帶來突破。」



