佔領行動小市民損失大苦主歎「邊個同我找數」

據最新一期《東周刊》報道，一四年本港爆發一場持續七十九天的佔領事件，令社會付上沉重代價，經濟損失逾百億元計。事隔四年多，九名被稱為「佔中九子」的牽頭人，終於在本月初被法庭裁定干犯、串謀或煽惑他人犯公眾妨擾罪等罪名成立，周三其中四人判即時入獄。九子對入罪一事理直氣壯，聲言「預咗要坐監」，為佔中埋單找數。



受佔領事件影響的小市民其實多不勝數，他們無論是經濟上的損失、感情上的傷害，又或精神上的衝擊，絕對不比九子少。新一期《東周刊》找來其中幾位陪葬苦主，埋單計一計他們損失。



旺角有茶餐廳一開張便遇上佔領事件，老闆捱了半年決定斬纜止蝕；四位少婦合夥創業開美容店，卻因銅鑼灣被佔領令生意大失預算，最終鬧意見鬧到拆夥；有的士租賃代理在佔領期間，因路路不通，有車無人租，蝕足七十九天。他們不約而同慨歎：「邊個同我找數？」



「舖位一帶人流多，做本地客應該可搵到成本，加上有自由行客，就一定有利可圖。」在飲食界打滾多年的Jam哥，一四年看中旺角亞皆老街先達廣場旁邊一間正放風頂讓的茶餐廳，他和拍檔自問做足工夫，花了不少時間研究該處的人流及消費模式，計過數認為有得做才頂手。可是，千算萬算都算不到會出現佔領事件，令餐廳成為他生涯中最短命的投資。



「一付完訂金，佔領旺角就開始。雖然當時可以撻訂，但大家以為這事很快會完，沒想過一拖就兩個多月。」Jam哥憶述：「一日只得數枱客，冇晒自由行生意，但每月開支要三十多萬元，完全入不敷支。」他曾力挽狂瀾，跟夥計不惜由清晨營業到凌晨，但作用不大。



食肆老闆斬纜止蝕



Jam哥更算不到，即使事件結束後，旺角該處的人流及消費模式已經變了。他說：「本地客少了、自由行幾乎無影，大家都不來這條街消費。」更要命的是，佔領亦令旺角街坊關係撕裂，即使有本地食客入座，都不時因政見而跟鄰座吵架，三個月後，跟拍檔決定止蝕，他和拍檔一共蝕了八十萬元。



Jam哥後來得悉，接手其舖的投資者，比他們更快離場，令他相信當初如繼續死守，只會蝕得更慘，「如果這次是我第一次創業的話，呢一舖就肯定輸身家。佔領事件就好似一場颶風，對整體市況打擊極大，絕非一時三刻可以回復過來。」



對初次創業的家庭主婦王玥星來說，佔領事件讓她賠上第一間美容院，亦令她跟合夥朋友關係破裂，損失無法彌補，「我們四個家庭主婦因子女長大，又學了一門美容手藝，於是合資開美容院，學做生意，當初一開業就賺到錢，大家都很開心，對前景充滿希望，認為家庭主婦都可以有作為，又可以幫到家計。」



她們一四年五月及六月先後在銅鑼灣租了兩個樓上舖，做美甲及美容生意，開張第一個月已有很多客人上門，賺到租金又賺到人工。但三個月後，佔領事件一發生，客人都被嚇跑了，「就連熟客都說銅鑼灣周圍封路，不方便，不來了。」



美容院東主與拍檔關係破裂



事隔四年多，王玥星仍心有不甘，覺得有人走出來霸住條街說是為理想、為香港，但她感受到的是，他們強行破壞了其辛苦經營的夢想。



王玥星說：「開業初期賺到的貼回去仍不夠，業主又不肯減租，四個股東都很徬徨。沒有客人令大家情緒變差，摩擦自然不斷發生。」拍檔鬧意見鬧得多，關係亦轉差，大家心中已有條刺，結果在佔領事件完結五個月後決定拆夥，至今也很少見面。



對於「佔中九子」，她不禁無名火起，「他們聲稱為民主犧牲，卻要其他人陪葬！佔領事件令香港經濟倒退，很多投資者或做小生意的人，明明可以按自己計劃發展，卻因這事受重創，部份人甚至耍改變一生規劃，咁又邊個同我找數？」



受這場長達七十九日的佔領事件傷害的，還有一班被激發走上街、以為自己幫香港做正義事的「邊緣人」，他們各有不同程度的自身問題，甚或是有情緒和精神病，但在事件中無人會理會，或者根本不知道他們有問題。「美國隊長」容偉業，正是當中最明顯的例子。三歲時確診患自閉症的容偉業，自小遭生母遺棄，由祖母湊大。佔領事件中，他以「美國隊長」造型現身，勇武地用盾牌攻擊清拆路障的人而被拘捕，當時外界不知道他有病，部份人更讚威武。







