﻿仁濟最年輕主席﻿ ﻿王賢訊為善最樂﻿

四月天，又到慈善團體換屆時。據新一期《東周刊》報道，今屆仁濟董事局誕生一位歷來最年輕的主席。「電子大王」王華湘的孫兒王賢訊以三十八歲之齡當上主席，天生童顏加上純如牛奶般的笑容，怎看都不似飽歷風霜的父親。



據《東周刊》報道，生於大富之家，王賢訊出生注定贏在起跑線上，直至跟太太朱穎詩結婚誕下首名孩子，卻被診斷出患上屬「自閉症」一種的「整體發展遲緩症」。雖然不算大病，但女兒連一句話也不懂說，「我不斷問上天，點解會有呢個女？」王賢訊抑鬱成病，情緒一度崩潰。就在黑暗盡頭，他跟太太朱穎詩拎起紙筆將淚水化成筆墨，卻發現寫故事很療瘉，二○一三年兩人出版首本兒童繪本《南山七小福》，沒想到網上粉絲達二萬多人。



「女兒有缺陷也很美」



六年多來，繪本已出版到第二十七期，此刻當上仁濟主席，最想宣揚「有缺陷也很美」，「好感謝上天畀呢個不一樣的女兒我，令我學會即使人生有缺陷，一樣很美！」



當上主席，王賢訊最大改變是：忙！仁濟旗下瓣數多，每日第一件事是清理堆積如山的文件，他沒擺半點主席架子，「我希望將歡樂帶入董事局，唔係得我話晒事」。



王賢訊作風一向破格，十二年前他以二十六歲之齡加入仁濟，成為最年輕總理，一度招來父親反對。朋友不禁反問，用十二年博一個主席位，值嗎？



「到今日，都覺得呢十二年係值嘅！」王賢訊報以堅定的笑容。生於電子世家，父親王忠秣是工業家，王賢訊中學讀九龍華仁，大學去了美國南加州大學修讀經濟，再在美國紐約大學修畢環球金融碩士。畢業回港，二十四歲的他想創業，眼見自家品牌T恤有市場，設計一系列作品，天天托着大堆衫在山頂及「崇光」擺檔，賺得的也只是蠅頭小利，但王父未有阻止兒子追夢，反而買埋飯盒上山頂陪囝囝看檔，「感激爸爸鼓勵我放膽去闖，做咗兩年幾，因租金太貴結束，埋單計數有錢賺。」



賺得第一桶金，從中學開始已不停做義工的王賢訊，自覺是時候回饋社會，向父親提議加入仁濟做總理。王家跟仁濟淵源深，王父曾於二千年出任仁濟主席，眼見兒子有志服務，既高興又猶豫，「爸爸覺得我得二十六歲，以為我貪玩，提議不如打拼好事業再諗！」慘食「檸檬」的王賢訊沒放棄，最終打動父母，○六年加入仁濟，成為歷來最年輕的總理。



在仁濟十二年，他看到的是人情冷暖。仁濟有筆緊急援助基金，每次王賢訊收到救助，第一時間將錢送到求助人手上，看見對方破涕為笑，哪怕只是黑夜中的一點微溫，足以令他確信，援助之路走前一步就一步。



見慣貧弱老病的辛酸，王賢訊沒想到一一年大女Taylor出世後被發現患「整體發展遲緩症」，「不斷問上天，自己成日行善助人，點解偏偏畀一個患病嘅女兒我？我無辦法接受，不斷催眠自己，話囡囡其實係天才，只係大家未發現。」醫生神情凝重勸他說：「接受現實吧，你囡囡真係唔係天才；你愈早接受現實，對佢病情愈有幫助。」



王賢開始聽從醫生吩咐，帶女兒做各種各樣的治療，卻發現提供有關復康治療的醫院原來需要排期很久，即使自費幫襯私家醫生，也相當昂貴，王賢訊不禁反問：「我經濟條件唔算差都負擔得咁辛苦，更何況為口奔馳嘅父母？」奔走醫院治療的日子，王賢訊累得幾近崩潰。有天夜深，他拎起紙筆抒發心中情，憶起大女未出世時經常隔着太太肚皮細訴由他自創的故事，將它寫成短篇故事，沒想到太太看後熱淚盈睫，提議一起創作。



創作故事深受歡迎



男的負責口述，女的負責筆錄，還配上插畫，一年後出版成書放在書店及便利店出售，沒想到甚受歡迎！繪本中的主人翁「小祥雲」、「壽星公」及「牛頭」等，如今成為小學生的偶像。王賢訊兩公婆也愈寫愈投入，六年出版第二十七期繪本，在社交媒體的粉絲多達二萬四千人，王賢訊還將畫冊送到多間幼稚園及小學，朱穎詩則走遍二百多所學校做分享會。



三年前，朱穎詩更應邀到小學擔任創意寫作老師，由一間開始教到五間。王賢訊感恩太太陪他經歷低潮，當上仁濟主席後的王賢訊更渴望凝聚力量助人：「希望壯大仁濟義工團隊，成員包括舊生、家長以及曾受助者。」



王賢訊深信助人不要有門戶之見：「心願其實係成為一位慈善歌手，明年卸任主席後，歡迎大家有籌款活動就搵我去唱歌！」



