﻿反修《逃犯例》大遊行 逼爆銅鑼灣

政府擬修訂《逃犯條例》，激發大批市民上街反對。由民陣發起的反修訂《逃犯條例》遊行，昨午由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部，遊行人士一度逼爆東角道一帶，民陣稱全日有逾十三萬人參加，遊行人士要求撤回修訂引渡條例，又高呼「反惡法」的口號。警方則指，遊行高峰期有二萬二千八百人。



遊行人士原定昨午四時由東角道起步，出發前已有大批人士集會，亦有不少人在景隆街、百德新街、記利佐治街中途加入，逼爆東角道一帶，故大會提早二十分鐘起步，由三時四十分起遊行，期間下雨，有人撐起黃傘。遊行隊頭大約五時十五分抵達目的地立法會，在外面示威，當時隊尾仍在東角道。



演藝界人士亦上街



從高位觀察，軒尼詩道不見龍尾，警方封閉西行全部行車線，電車一度暫停。遊行旗幟反映不同界別人士參與，他們有專業團體、社工、律師及演藝界人士等，亦有自稱是藝術家的市民參與遊行。有參與者以道具「監獄」表達對修例的擔憂。



最後一批遊行人士約下午五時四十五分由銅鑼灣出發，龍尾七時四十五分到達立法會後繼續集會。眾人手持標語，高叫「撤回修訂引渡條例」、「李家超下台」及「反送中 抗惡法」等口號。佔中九子之一的張秀賢表示，難以估計遊行人數是否會受佔中案判決影響，相信愈多人遊行，愈增加審議法案的壓力，藉此迫使當局聽取民意。



佔中案被判緩刑的朱耀明說，見到很多人參與遊行，覺得好感動，希望政府聽民意辦事，他不認為遊行人數多是與佔中案判刑有關，又指《逃犯條例》修訂對各界都有影響，因為涉及表達自由，是全社會的事。



商界稱仍感憂慮



署理行政長官張建宗重申，修訂《逃犯條例》有實際必要，以處理台灣殺人案及堵塞現有法律漏洞，政府正與時間競賽。他又強調，反修訂《逃犯條例》遊行人數多寡並非重點，市民的憂慮是出於未明白實況，政府會在審議過程中作詳細解釋。



另外，商界對修訂《逃犯條例》感到憂慮，自由黨黨魁鍾國斌表明，社會對修例仍存在不同爭議，政府不應急於七月前通過修例，若政府不改移交門檻，他將提出修正案。實政圓桌立法會議員田北辰亦稱，台灣殺人案本港疑犯若在草案表決前已獲釋並離港，加上政府如拒絕再修訂草案的話，他亦反對。



