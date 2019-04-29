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陳同佳洗錢案今判刑 一哥冀盡快修《逃犯例》

2019-04-29 列印
■盧偉聰期待立法會盡快通過《逃犯條例》修例。
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　　港男陳同佳去年遊台期間殺害懷孕女友，並藏屍行李篋棄置後潛逃返港，他早前承認四項洗黑錢罪，案件今日判刑。警務處處長盧偉聰昨天表示，期待立法會盡快通過《逃犯條例》修例，以堵塞在外地犯法回港不受應有制裁的漏洞。

　　台灣殺人案疑犯陳同佳涉及的洗黑錢案，將於今日判刑。盧偉聰表示，警方在現有的法律框架下已經盡力提出檢控，並指無論判決如何，亦會與律政司緊密溝通。但他期待立法會能夠盡快通過《逃犯條例》修例，解決現有本地不能處理部份逃犯的問題。

　　對於「佔中案」判刑，盧偉聰指警方尊重法庭判決，並認為能體現法治精神及獨立的司法系統。他又指，尊重市民表達言論及集會等自由，但強調警方需保護市民及社會秩序，並呼籲市民往後在表達意見時，應以和平、有秩序及不會影響其他市民的方法進行。

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