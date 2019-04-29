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中環狂漢摺刀刺傷途人臀部

2019-04-29 列印
　　中環鬧市發生持刀傷人案，一名男子途經中環港鐵站對開時，被一名陌生漢持摺刀走近刺傷臀部，幸傷勢不嚴重，報警後獲送院治療。警員事後截獲一名涉案男子，將拘捕帶署，並調查其傷人原因。

　　前午二時許，中環一帶行人熙來攘往，其間三十八歲姓梁男子，途至中環港鐵站近戲院里出口時，一名男子突然持長約九厘米摺刀走近，不由分說向梁施襲，事主不及防避，臀部被摺刀刺傷。兇徒傷人後持刀逃去，傷者見狀報警求助。警員到場將傷者送院，同時在現場附近兜截，拘捕一名二十五歲姓楊涉案男子，調查後以涉嫌傷人將他拘捕帶署。傷者報稱與人無仇無怨，不明遇襲原因。

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