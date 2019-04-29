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印尼女夜闖東廊墮橋傷

2019-04-29 列印
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　　一名三十四歲印尼女子，昨凌晨近四時，擅自走上北角東區走廊行車天橋近城市花園位置徘徊，有駕駛人士發現報警。警方趕至時女事主已從橋上躍下，跌墮八米下橋躉受傷，消防員將她救起送院，初步無性命危險，警方正調查她跳橋原因。本月四日凌晨，一名七旬老翁，亦在今次女事主附近位行車線徘徊，惜警方接報趕至時，老翁已遭途經車輛撞斃，警方事後拘捕一名涉案的士司機。

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