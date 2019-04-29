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寶馬山二戰手榴彈引爆

2019-04-29 列印
　　北角寶馬山一處山坡發現戰時手榴彈，昨日警方爆炸品處理課人員到場將之引爆，事件中無人受傷，附近居民亦毋須疏散。一名外籍行山人士，前日在天后廟道近金督馳馬徑一處斜坡，發現一個長約十厘米的懷疑炸彈物體報警。爆炸品處理課專家奉召到場視察後，懷疑是二戰時期日軍留下的手榴彈，但由於天氣惡劣及入黑影響，未能即時將之引爆，暫時收隊，但現場由警員封鎖及把守。

　　至昨早九時許，天氣好轉，爆炸品處理課人員折返現場，視察後認為條件許可將手榴彈引爆，部署後手榴彈被引爆，事件中無人受傷。其間消防員及救護員亦在場戒備。

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