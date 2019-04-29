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海洋公園海豚猝逝 十天前減食待剖驗死因

2019-04-29 列印
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　　海洋公園六歲大的印度太平洋樽鼻海豚Cleo昨日死亡，獸醫稍後會為其解剖，研究死因。

　　園方透露，Cleo十天前食量開始減少，體溫偏高，動物護理員及獸醫團隊密切監測牠的情況，並提供針對性診斷及治療，惟牠於上周五情況轉差，並於昨天死亡。海洋公園表示難過，即時知會漁護署。

　　Cleo在二○一二年在海洋公園出生，擔任動物大使的角色，在教育活動中向學生和公眾傳遞保育訊息。

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