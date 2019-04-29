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﻿5‧1料﻿﻿狂風雷暴大驟雨﻿

2019-04-29 列印
■天文台預測今日天氣部份時間有陽光，局部地區有驟雨。 資料圖片
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　　天文台預測本周中有雷暴大驟雨！天文台指一道低壓槽將於本周中期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，五‧一勞動節（周三）天氣多雲，有大驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎二十四至二十七度，雨勢將延續至下周末。

  另外，天文台預測今日天氣部份時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎二十四至二十九度。而一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區，同時高空擾動正為華南帶來驟雨，隨著影響廣東沿岸的偏東氣流會緩和，並逐漸被一股炎熱的偏南氣流取代，預測明天最高氣溫三十度。

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