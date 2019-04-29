陳茂波：首季經濟增長放緩

按目前已得數據來看，加上去年第一季經濟強勁增長所造成的高基數效應，今年第一季香港經濟按年增長率會再比去年第四季的百分之一點三減慢，預料僅會有輕微增幅。他認為不用過份悲觀，外圍及本地近期仍有正面發展，內地經濟於三月回穩，中美貿易談判進展正面。
若能取消部份或全部早前實施的額外關稅，將能提振環球經濟氣氛，有利香港經濟增長。本地方面，就業市場仍然堅挺。
政府擬修訂《逃犯條例》，激發大批市民上街反對。由民陣發起的反修訂《逃犯條例》遊行，昨午由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部，遊行人士一度逼爆東角道一帶，民陣稱全日有逾十三萬人參加，遊行人士要求撤回修訂引渡條例，...
2019-04-29
內地再爆疫苗醜聞！有網民近日爆料稱，海南當地一家私人醫院銷售假九價HPV疫苗（子宮頸癌疫苗），引起社會關注。昨日，海南衞健委通報調查結果稱，該院存在違法進行疫苗接種行為，處以吊銷執業許可證及罰款八千元...
2019-04-29
美國南加州聖迭戈市附近一座猶太教堂，在周六逾越節最後一天發生嚴重槍擊案，有一名女子中彈身亡，另外三人受傷，傷者包括一名猶太拉比。一名十九歲白人青年被拘捕，據悉他曾揚言要捍衛白人血統。 出事的猶太教堂位於聖迭戈市外圍的波威鎮。事發於當地時間周六上午十一時二十分，當時大批信眾在教堂內參加聚會，一名槍手突然闖進教堂內舉起一枝步槍向人群開火，隨即駕車逃走。信眾當中有一名休班探員，拔槍還擊，沒有擊中槍手，但擊中他的車。 聖迭戈警方發言人稱，過了不久，該名嫌疑槍手竟自動報案，被捕時沒有反抗。嫌疑青年槍手名叫歐內斯特（John Earnest）。調查人員發現他曾經撰寫一篇宣言，宣稱三月二...
2019-04-29
何文田新盤瑧樺日前公佈首批88伙價單，包括開放式至兩房戶，其中開放戶折實499.2萬入場，首批單位有近半數的折實價為600萬以下，發展商指項目最快於下周開售。 瑧樺首批88伙單位折實均價24308元，...
2019-04-27
股份登記公司一向是少為人識的私人行業，但在未來的證券無紙化制度下，將會肩負起部份法定責任。業界人士向本報透露，證券登記公司總會將會為此而「改朝換代」，現任主席唐冠良亦將退任，總會亦已吸納熟悉結算工作的...
2019-04-29
阿特蘭大三叉戟杜雲沙柏達、艾真度高美斯和伊利錫是意甲最出色的前鋒組合之一，合力助球隊事隔二十三年再次躋身意大利盃決賽，聯賽又力爭前四歐聯席位。今晚意甲主場對護級弱旅烏甸尼斯，三子勢聯手領軍開主勝。 （Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨1:00直播） 首席射手杜雲沙柏達今輪前以二十一球排意甲射手榜次席，拍檔艾真度高美斯和伊利錫分別有六球和十一球進帳，三子共為阿特蘭大貢獻三十八球產量驚人。意盃四強次回合，後兩者各建一功助球隊2:1勝費倫天拿，總成績險勝5:4自九六年再次晉身決賽，教練加斯柏連尼提醒戰將：「不要為晉身意盃決賽而放鬆，...
2019-04-29
繼S10系列一門三傑熱賣後，Samsung日前又一口氣帶來了五款全新Galaxy A系手機，入場費千多元起跳，由入門到中階一網打盡，當中包括破格裝上升降式旋轉鏡頭的A80，藉三鏡頭前後轉向，影人自拍輕...
2019-04-29
2010年憑主演張藝謀電影《山楂樹之戀》一炮而紅的30歲男神竇驍，近日被拍得與神秘「粉紅女」飯局兼拖手回酒店，二人更在(車立)中情不自禁擁吻。昨日，驚爆竇驍的新女友正是被譽為「最索千金」的27歲賭王三...
2019-04-29
近年發生多宗殘害動物個案，恐怖程度，令人髮指，激起愛護動物團體要求修例，以嚴刑懲處虐畜狂徒。漁護署終公佈就修訂《防止殘酷對待動物條例》展開三個月諮詢期，惟日前又揭發打鼓嶺坪輋有一個貓狗「亂葬崗」，再爆出嚴重案件，更顯修例有極大的逼切性。 根據漁護署建議，修改《防止殘酷對待動物條例》後，殘酷對待動物的刑罰提高至最重監禁十年，並終生禁養動物。署方亦建議引入「謹慎責任」制度，主人要為動物提供適當照顧，否則亦屬違法。修例亦會針對胡亂放生變「殺生」的行為，政府期望在二○二一年將修訂法案交立法會審議。 諮詢文件建議的刑罰，比現行刑罰重得多，反映公眾對殘害動物生命的行為，深痛惡絕，也期望...
2019-04-29
每種食品或貨物都有「此日期前最佳」的標籤，其實馬圈亦有所謂的「最佳使用日期」。 當騎練處於「最佳使用日期」時，彼此合作頻繁，成功率高。不過若連場搏殺失手，合作也會隨之而中斷，即他們合作的「最佳使用日期」已經到期。 對於馬主來說，擁有馬匹的主要目的當然是希望愛駒獲勝，不過一些賽駒未能在短暫時間適應香港的作賽環境，或因水土未服而陣上欠表現時，這亦會影響與練馬師的合作關係。 要在馬圈得到真友誼絕不容易，人與人之間的相處，是一件很奇妙的事情，在「最佳使用日期」內，彼此包容度高，即使對方犯錯亦會大方原諒。但當「最佳使用日期」一過，便很容易因誤會而產生矛盾，友情不再。 在香港要爭取勝仗...
2019-04-29