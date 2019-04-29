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陳茂波：首季經濟增長放緩

2019-04-29 列印
　　財政司司長陳茂波發表網誌表示，本港今年第一季經濟按年增長率會再比去年第四季減慢，預料僅會有輕微增幅。陳茂波表示，去年隨着外圍政經情勢的變化，以及不確定性增加，香港經濟按年增長幅度在年內一直走低。

　　按目前已得數據來看，加上去年第一季經濟強勁增長所造成的高基數效應，今年第一季香港經濟按年增長率會再比去年第四季的百分之一點三減慢，預料僅會有輕微增幅。他認為不用過份悲觀，外圍及本地近期仍有正面發展，內地經濟於三月回穩，中美貿易談判進展正面。

　　若能取消部份或全部早前實施的額外關稅，將能提振環球經濟氣氛，有利香港經濟增長。本地方面，就業市場仍然堅挺。



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