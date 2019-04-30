﻿觸發《逃犯例》爭議 最快十月出獄 涉台灣殺女友 陳同佳洗黑錢囚29月

陳同佳去年遊台期間殺害懷孕女友潘曉穎，棄屍捷運站外，潛逃回港後被捕；由於港台之間沒有移交逃犯安排，港府提出修訂《逃犯條例》，觸發社會爭議。陳同佳在高院承認殺人後擅取死者銀行卡提款找卡數，昨天就四項洗黑錢罪名被判囚二十九個月。據了解，陳同佳自去年三月被捕至今已還柙十三個月，「帳面上」剩餘十六個月刑期，若扣除假期，他最快今年十月獲釋。



法官彭寶琴判刑時坦言，明白到即使被告承認在香港以外的司法管轄區殺人，也毋須在本地面對謀殺或誤殺指控，會令人感到沮喪和不公；但不管案情是否揭示被告犯下更嚴重的罪行，法庭按照被告面對和承認的控罪判刑，仍是司法公義所要求的。



跨境犯罪屬加刑考慮



彭官續指，不論被告有多可能干犯最卑劣的罪行，他仍有權受一切與公平審訊相關的權利的全面保障，否則刑事審訊程序將出現「短路」，不但影響被告，更會連累整個刑事司法系統。



在本案中，被告陳同佳坦承在台灣殺死女友潘曉穎後，偷竊死者財物，衍生出本案四項洗黑錢罪。根據上訴庭案例，殺人後盜竊死者財物是嚴重的罪行，而本案被告明知罪行嚴重而犯案，屬可以加刑因素。另外，被告將死者財物從台灣越洋帶返香港，即使本案不涉國際犯罪組織，仍有跨境犯罪的元素，同屬加刑的理由。被告獨自取走死者現金、相機和手機等財物，全部物件都在被告寓所起回，顯示本案只有他一人得益。



就四項洗黑錢控罪，分別以三十九個月、三十個月及十二個月監禁為量刑起點。除被告及時認罪可獲三分一刑期扣減，彭官不認為被告無案底或其個人背景可幫他進一步獲得減刑。相反，各項控罪牽涉的財物、犯案手法、案發時間和地點不盡相同。彭官直言，原則上可下令各項控罪的刑期全部分期執行，但考慮量刑整體原則，四項控罪背後案情如出一轍，最終判被告入獄二十九個月。



已還柙13個月



現年二十歲陳同佳在理工大學取得副學士學位，自去年三月十三日被捕以來，已還押壁屋監獄超過一年。控方案情透露，陳同佳去年二月十七日從台灣返港前，與當時二十歲的女友潘曉穎發生爭執，期間潘聲稱懷有前男友的骨肉，又向陳展示了一段她與另一不知名男子性交的影片，陳一怒之下將潘「撼頭埋牆」，從後以雙手勒斃她，藏屍行李篋內，棄置藏屍篋於車站，然後獨自飛返香港。