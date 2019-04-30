﻿案中女死者 出身小康之家

現年二十歲的陳同佳，犯案前在理工大學轄下香港專上學院修讀人力資源管理副學士課程，與父母及兄長居於九龍灣啟晴邨。據《東周刊》去年報道，陳同佳兼職期間認識潘曉穎，兩人自前年八月起拍拖，陳同年年底開始多次帶女友回家，二人不時在走廊「攬攬錫錫」。直至去年一月，兩人關係轉差，晚上回家時在走廊各靠一邊牆互不理睬。律政司在庭上透露，曾兼職店舖管理員的陳同佳並無案底，去年十二月已在東區裁判法院的案件交付程序中認罪。



二人拍拖半年即鬧翻



另外，《東周刊》去年追查潘曉穎的背景，發現她就讀中學時已拍拖，結識多名男友，並在社交網以不同名稱的帳戶公開戀情。報道指，潘曉穎出身於東九龍麗港城一個小康之家，她入讀港島區一所名校後不堪學業壓力，未讀完中四便轉修職訓局美容課程，前年九月再升讀專業教育學院（IVE）的銀行及金融高級文憑課程。