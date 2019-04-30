陳同佳約剩半年刑期 林鄭：修例刻不容緩

在北京出席論壇後回港的特首林鄭月娥，指陳同佳最快可在今年十月獲釋，形容修訂《逃犯條例》刻不容緩，她希望七月本立法年度休會前獲通過。至於周日反修訂案遊行人數為近年同類示威的最多，她表示政府會努力消除市民的疑慮。



林鄭透露，她早前親自寫信給女死者父親潘先生，感謝他的諒解，並承諾會盡力讓受害人沉冤得雪。



保安局局長李家超稱，陳同佳被判監二十九個月，但他犯服刑期間如行為良好，可獲扣減三之一的刑期，加上陳被捕至今被關押了十三個月，即可能只需再服刑六個多月，即十月便可獲釋。李家超續說，待《逃犯條例》修訂案獲通過，始能落實以個案形式向台灣移交疑犯。



