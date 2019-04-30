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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升26點

2019-04-30 列印
　　美國周二股市開市向好，杜指中段報二六五七○點，升二十六點；納指則報八一六五點，升十八點。滙控美國預託證券價格見六　十八港元，升零點五五港元；騰訊則見三百八十八點○二港元，跌二點五八港元。

  紐約期金報每盎司一千二百八十一美元，跌七點八美元。
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