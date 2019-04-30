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港鐵三天優惠 成人享小童價

2019-04-30 列印
　　早前港鐵發生列車相撞事故，港鐵表示，為感謝乘客的合作與忍耐，將於五月十一日至十三日一連三日（周六日及佛誕翌日假期）推出「特別車費日」，乘客使用成人八達通乘港鐵，可享小童八達通票價優惠；本身享有八達通特惠票價的乘客，車費只需一元，預計約一千三百萬人次受惠。但機場快線、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲站的車程及東鐵線頭等車費除外。

　　港鐵表示，於特別車費日可無限次享用此優惠，可同時享全月通加強版連接車程七五折優惠（只適用成人八達通）。

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