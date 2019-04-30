運裝甲車經港 星貨輪罰款

日皇明仁今天出席退位儀式，並將在相關儀式結束後宣告退位，為平成年代劃上句點。皇太子德仁同時間成為新日皇，告別平成年代，正式進入令和年代。 明仁將穿著晨禮服，跟皇后美智子在下午五時（香港時間下午四時）共同出席名為「退位禮正殿之儀」的退位儀式，這是相隔二百零二年後，日本再度有日皇生前退位。日本上一次舉行日皇退位儀式，是在江戶時代後期的「光格天皇」。 首相安倍晉三將在退位儀式走到明仁前面，向他說明退位是基於二○一七年六月通過的特別法，及代表國民向他表達感謝之意。之後，明仁將進行最後一次致詞，並在下周日晚上七時三十分（香港時間六時三十分）左右，跟美智子一同向皇室等人...

2019-04-30