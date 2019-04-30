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運裝甲車經港 星貨輪罰款

2019-04-30 列印
　　總值港幣逾一點三六億元的九輛水陸兩棲並抗地雷爆炸的軍事裝甲車輛，由台灣國防部於二○一六年十一月從台灣高雄以船運方式欲運送到新加坡國防部，中途途經廈門及香港。

　　該屬新加坡註冊公司的船隻涉嫌未經申報進入香港水域，涉案公司及船長昨於區域法院裁定「並非根據及按照許可證輸入戰略物品罪」罪成。

　　法官指案件沒有涉及隱瞞或欺詐因素，亦沒有影響公眾安全，而船長的評價正面，被僱主及家人形容為正直及稱職的好丈夫/好爸爸。

　　陳官最終判美國總統輪船私人有限公司罰款九萬元，另判涉案船隻船長潘學軍監禁三個月，緩刑一年半，罰款九千元。

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