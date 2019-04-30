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戴耀廷面露微笑轉倉到石壁

2019-04-30 列印
■戴耀廷轉倉至大嶼山石壁監獄服刑時一直面露微笑。
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　　佔中案被判即時監禁的戴耀廷，昨晨十時由荔枝角收押所轉倉至大嶼山石壁監獄服刑，其步上囚車時所見，他身穿啡色囚衣，雙手被扣手銬，頭髮被剷成「平頭」，但卻一直面露微笑。

        案中被判監的還有陳健民、黃浩銘和邵家臻。其中陳健民已在上周六被解往西貢壁屋監獄，黃浩銘則轉往赤柱監獄，連同昨日戴耀廷被轉往石壁監獄，除餘下的邵家臻因病在醫院覊留病房留醫外，戴、陳、黃三人均被移送到高度設防監獄。

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