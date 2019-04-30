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郭鶴年家族名下獨立屋遭爆竊

2019-04-30 列印
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　　由「亞洲糖王」郭鶴年家族持有，位於深水灣道三十五號一幢獨立屋發生爆竊案，昨上午十時許，三十一歲女外傭發現地下泳池旁有門被撬開，主人房兩個夾萬亦被撬開，大驚通知正在外遊的智利籍戶主及報警。警員到場一度在附近兜截可疑人，但未有發現。據悉，由於戶主外遊要下周才能回港，故損失有待點算。

　　消息稱，郭鶴年家族於九五年，以約二點七億元購入現場的深水灣道三十五號，其後建成多幢獨立屋，部份出租；而今次被爆竊獨立屋非郭氏家族成員居住。

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