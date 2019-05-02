﻿德仁即位 長假期慶典 日本 「令和熱」 掀港客血拼潮

明仁前天退位，太子德仁昨天登基，成為第一百二十六任天皇，日本進入「令和」新時代。天皇德仁發表講話，稱會誠心祈求人民安樂和世界和平。日本上周六起連放十天長假，本報記者日本直擊市面湧現大量紀念「令和」年號的產品，掀起消費熱潮。有旅行社指，香港旅客到日本掃「令和」貨品，將成遊日的指定動作。有旅遊業人士估計，將有更多港團訪日，勢掀起購物熱潮。



日本皇居「松之間」舉行兩項新天皇即位儀式。上午十時半（香港時間上午九時半）舉行「劍璽等承繼之儀」，由德仁繼承象徵天皇的神器、國璽及御璽，二十六人參與儀式，包括皇族成年男性、行政立法司法三權首長及內閣官員等。傳統規定，皇族女性不得出席儀式，新任皇后雅子也不能在場；即位大典卻締造歷史，首次有女性在場，她是首相安倍晉三內閣唯一女性閣員片山五月。



新任日皇祈求人民安樂 世界和平



德仁即位天皇後，首度與國民代表見面並發表講話，此時新皇后雅子露面。德仁說：「我誓言會盡力精進自我，完成我的任務和責任，讓日本人民團結一致，並與人民站在一起，我誠心祈求人民安樂以及世界和平。」隨後日本首相安倍晉三代表國民對德仁即位表達欣喜，更多儀式會在未來數個月舉行，本周六天皇德仁會在皇居接受民眾朝賀。



本報記者日本直擊報道，見到很多外地遊客選擇天皇更替時段遊日，感受歡天喜地的慶典氣氛。首次赴日的內地遊客趙女士說：「一直覺得日本天皇有些神秘，這次特別選擇改元的時候過來玩，想感受一下這裏的慶祝氣氛。」



日本自上周六開啓史無前例的「十連休」黃金周，熱門旅遊城市列車站逼爆遊客，各地都有「送平成、迎令和」的活動。東京的晴空塔和京都的京都塔等地標性建築，均以日本國旗為主題推出「燈光SHOW」。部份神社推出慶祝新任天皇即位的「御朱印」，又有神社展出《萬葉集》再版，吸引大批民眾選購。



「令和商戰」正式登場，不少百貨公司、手信及酒店業者都以「令和」元素產品吸引顧客。日本媒體統計，已有數百個產品以「令和」為名。記者在京都百貨公司看到，不少商家以「令和」元素招徠顧客，標有「令和」字樣的日曆及手信均放在當眼位置。「改元日」亦被視作「吉日」，一些商家裝修店面趕在昨天開業，不少新人也選昨天結婚。



旅遊達人項目生表示，日本人相信進入新年號，國家經濟將再次起飛，帶動消費，「因應新天皇即位推出嘅產品一街都係，衫、帽、啤酒、青酒、麵、薯片……多到估都估唔到，總之印上「令和」兩個字的物品，國民帶喺身上就會覺得好運。」



不少港人愛遊日本。「東瀛遊」執行董事禤國全表示，港人遊日按年穩步遞增，購買與令和有關的紀念品是指定動作。