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【新奇有趣】18款家居DIY遊戲 助幼童分辨顏色

2019-05-02 列印
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　　想讓幼童學習分辨不同顏色，最理想的方法就是透過遊戲進行。家長不妨花點心思，自製得意好玩的小手工予孩子邊玩邊學。詳情請入http://bit.ly/2Le5cB9
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